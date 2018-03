Tifoso “daspato” segue la Vastese ad Agnone, ai domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, al termine dell’incontro di calcio Olympia Agnonese-Vastese che si è svolto ad Agnone, personale della Digos della Questura di Isernia ha intercettato un tifoso della Vastese che, in violazione al provvedimento di Daspo emesso a suo carico dal Questore di Chieti nel 2014, era venuto in trasferta per assistere all’incontro della sua squadra del cuore.

Lo sguardo attento dei poliziotti, lo ha incastrato: infatti è stato individuato tra gli altri ultras mentre incitava la sua squadra, in svantaggio. Al termine dell’incontro, mentre cercava di guadagnare l’uscita, è stato bloccato dagli uomini della Digos, diretti dal Vice Questore Aggiunto Maria Zoccolillo, e condotto negli uffici della Questura per le verifiche del caso. Grazie a un proficuo raccordo operativo con gli uomini del Commissariato di Vasto, è stata accertata la colpevolezza del tifoso, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

