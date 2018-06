The Kolors incantano piazza della Repubblica. Stasera tocca a Nina Zilli

Un’ora e mezza di buona musica, coinvolgente, mai noiosa quella proposta nella serata di ieri nel primo dei due concerti legati a questa festività del Corpus Domini campobassano, quello dei The Kolors. Antonio Fiordispino, in arte Stash, ha intrattenuto i 3mila di piazza della Repubblica non solo cantando con ottima voce il repertorio della band napoletana più diverse (e importanti) cover di artisti famosi, ma coinvolgendo le migliaia di fans in delirio, soprattutto nelle prime file a ridosso del palco, e via via verso il fondo della platea dove anche i più grandi si sono lasciati andare a balli sfrenati e canti a squarciagola.

Due i momenti principali della serata proposta dai vincitori di Amici di Maria De Filippi nel 2015: con Everytime e Me minus you la piazza ha cantato e ballato tutta nel primo caso e, nel secondo, si è lasciata andare ad un romantico ondeggiare di flash dei cellulari (una volta si usavano gli accendini…) che ha scaldato i cuori in una serata già di per sé ottimale dal punto di vista meteo.

Il Mondo del grande artista marchigiano Jimmy Fontana mixata con We are young degli statunitensi Fun altro bel momento della serata, ma anche l’azzardo di Radio Ga Ga dei Queen è andato a buon fine. Il resto del concerto ha visto riproporre le ottime sonorità di cui questi ragazzi sono capaci: What happened last night, You, Crazy, Why don’t you love me?, pezzi tratti dall’album d’esordio I want fino ad arrivare all’ultimo brano proposto quest’anno a Sanremo, dedicato a Frida Kahlo, Frida.

Ottima riuscita, dunque, per la prima serata musicale dell’offerta proposta dal cartellone degli eventi del Corpus Domini 2018. Accontentati i più giovani, stasera si bissa con la piacentina Maria Chiara Fiaschetta, in arte Nina Zilli. Tutt’altra storia. Sembrerà di sentir cantare Mina, mantenendo le dovute distanze, ma sarà altrettanto emozionante.

m.s.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp