The Kolors e Paola Turci, manca solo l’ufficialità

Ore frenetiche a Palazzo San Giorgio per quel che concerne l’appuntamento musicale clou dell’anno: il concerto di Corpus Domini. Anzi, i concerti, dal momento che questa edizione ospiterà due serate all’insegna della musica dal vivo. Per quel che riguarda gli ospiti non ci dovrebbero essere problemi ad avere, salvo sorprese dell’ultima ora, i The Koloars sabato 2 giugno e Paola Turci domenica 3. In questo caso, fanno sapere dall’assessorato, si accontenterebbero tutti: una parte di pubblico giovanile felice di ascoltare la band, l’altra più classica con la Turci che, tra le tante cose, hanno l’agente in comune.

I due concerti si sono resi necessari a causa della location, piazza della Vittoria, che non può contenere più di 3mila persone. Anche quest’anno, infatti, verrà utilizzato il contapersone all’ingresso della zona transennata.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp