Testamento biologico, Roccamandolfi si dota del registro per le Dat

ROCCAMANDOLFI. Si è parlato di bilancio, ma anche di testamento biologico nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Roccamandolfi. È stata, infatti, approvata l’istituzione del registro sul quale i cittadini potranno depositare le proprie dichiarazioni di trattamento sanitario.

L’assise civica si è riunita giovedì 26 luglio, e si è aperta con l’approvazione dei verbali della seduta precedente e la lettura di una comunicazione della Corte dei Conti. Poi si è passati a discutere dell’Assestamento generale di bilancio. Dopo una breve relazione del sindaco Giacomo Lombardi e del responsabile del servizio finanziario, l’assise civica ha approvato all’unanimità l’importante documento contabile-finanziario. Nel corso della seduta è stato approvato anche il nuovo regolamento per il servizio economato (l’ultimo era stato varato nel lontano 1974), utile a rendere la macchina ammnistrativa più virtuosa ed efficiente rispetto alle esigenze attuali.

Il consiglio comunale di Roccamandolfi ha approvato, quindi, l’istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (Dat). Lo stesso dispone che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione come massima espressione della propria volontà individuale. La legge numero 219 del 22 dicembre 2017 prevede, infatti, che le disposizioni anticipate di trattamento (si possano fare ‘per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito’.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp