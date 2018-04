Terremoto Molise, direttore Ingv: “Sisma diverso da Amatrice, meno repliche e meno a lungo”

“Altre scosse? Monitoriamo, ma si tratta di un sisma molto diverso da quello che ha colpito l’Appennno centrale, più simile a quello in Puglia. Eventi di questo tipo danno meno repliche e meno a lungo”. Parla Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, dopo il terremoto di magnitudo 4.2 in Molise con epicentro ad Acquaviva Collecroce in provincia di Campobasso e una profondità notevole, 31 chilometri

intervista di Jean Paul Bellotto

Radio Capital

