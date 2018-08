Terremoto in Molise, chiuso per due mesi il Ponte Sangro in Abruzzo

Oggi, 20 agosto 2018, Mario Pupillo, presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Lanciano, ha preso parte al nuovo sopralluogo tecnico effettuato sul Ponte Nuovo sul fiume Sangro che, attraverso la strada provinciale 111, collega Lanciano con l’area industriale della Val di Sangro. Il ponte è stato chiuso precauzionalmente a seguito della forte scossa di terremoto registrata in Molise lo scorso 15 agosto, alle 20.19. Dopo le verifiche sono stati confermati i tempi di chiusura, almeno due mesi, alla viabilità sul ponte per procedere a ulteriori controlli statici che saranno affidati ad una società specializzata per le analisi e le verifiche della struttura.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp