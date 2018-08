Terremoto, forze dell’ordine e tecnici in azione da stanotte. Sorvegliata speciale la diga del Liscione

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

C’è chi ha trascorso la notte per strada, in macchina “perché è stata troppa la paura di tornare in casa e sentire di nuovo tremare tutto”. C’è chi ha preferito recarsi in qualche bar che per l’occasione ha ospitato tutti “almeno siamo stati al caldo considerando le temperature che si sono abbassate”. In mano il telefonino per mettersi in contatto con tutti “in caso di evenienza”. Un Ferragosto che gli abitanti di Montecilfone faticheranno a dimenticare. Erano da poco scoccate le 23.50 quando la terra ha tremato facendo riaffiorare in tutto il Molise la paura di quel terremoto che in passato aveva già fatto piangere la nostra terra. 4.7 la magnitudo del sisma che ha colpito di nuovo la zona costiera a una ventina di chilometri da Termoli facendo tremare non solo il Molise ma anche le regioni vicine. Il terremoto, infatti, si è sentito distintamente sia nella zona di Campobasso così come nel vicino Abruzzo tra Vasto e Giulianova, ma anche in Campania. A Napoli e Salerno in tanti sono scesi in strada. Decine le telefonate che sono arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per una macchina dei soccorsi che si è messa in moto immediatamente. I controlli infatti sono partiti appena dopo la scossa che, fortunatamente, non ha arrecato danni a persone o cose. Per diverse ore i cittadini di Montecilfone hanno dovuto fare i conti con un blackout che ha fatto piombare il paese nel buio e ha accresciuto il senso di paura e di impotenza di fronte alla forza della natura. Tutti per strada, quindi, per farsi coraggio l’un l’altro e attendere l’arrivo del giorno. La scossa delle 23.50 era stata anticipata da altre sue registrate dalla sala operativa dell’Ingv a cavallo tra le 20.56 e le 23.25 con magnitudo rispettivamente tra 1.5 e 1.9. Più quella delle 23.50 di magnitudo 4.7 e ad una profondità di 19 chilometri. Si tratta dello stesso comprensorio che era stato colpito da un’altra forte scossa il 25 aprile scorso. Anche in quel caso la scossa era stata potente e aveva costretto in tanti a sospendere il giorno di festa e vacanza e riversarsi nelle strade. Sorvegliata speciale nel corso della notte è stata la Diga del Liscione dove i controlli sono partiti immediatamente ma dove i sensori, sia quelli automatici che quelli meccanici non avrebbero segnalato nessun tipo di avaria. Controlli sono stati avviati anche a Termoli dove già pochi minuti dopo la scossa i tecnici del settore Lavori pubblici, i Vigli del fuoco e i volontari del SAE 112 hanno iniziato una serie di sopralluoghi che continueranno questa mattina. Controlli più approfonditi sono iniziati anche nelle campagne di contrada Camuscio dove si è registrato l’epicentro.

