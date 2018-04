Terremoto. Diga del Liscione sorvegliata speciale, controlli in corso

Tanta paura oggi in Molise dopo la forte scossa di terremoto con epicentro nel basso Molise e percepita distintamente anche al centro e nel capoluogo. Al momento, fortunatamente, non si registrano danni. A Guardialfiera, situata a pochi chilometri dall’epicentro, sorvegliata speciale è la diga del Liscione dove immediatamente sono stati attivati tutti i pacchetti di verifica visuali che non hanno rivelato alcuna criticità. A confermarlo è lo stesso Commissario Straordinario di Molise Acque, l’ingegnere Massimo Pillarella, giunto sul posto appena subito dopo la scossa: “Mi sento di escludere ogni tipo di riverbero dell’evento sismico sulla diga, ciò nonostante effettueremo tutti i controlli necessari anche nei condotti sotterranei dove ci sono i rilevatori di deformazione”. Intanto, elicotteri della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco stanno sorvolando dall’alto l’intero invaso che come ha affermato anche Domenico Angelone dell’Ingv “É tra le opere maggiormente sensibili allo scuotimento. Un’arteria stradale di notevole importanza, meritevole di particolare attenzione sia per le sue condizioni statiche sia per gli effetti indotti dal sisma, sebbene realizzata in maniera conforme alle normative dell’epoca, rivelatesi negli ultimi decenni inadeguate alle reali condizioni del territorio. Inoltre – conclude Angelone – si ripropone ancora una volta il problema del dissesto idrogeologico poiché sono presenti, nell’area epicentrale, numerosi versanti sofferenti di fenomeni di dissesto quiescenti, facilmente riattivabili in caso di sisma”.

In merito alla messa in sicurezza della diga è intervenuto anche il neo deputato 5 Stelle, Antonio Federico: “L’anno scorso in Regione abbiamo posto il tema della mancanza di collaudo della diga, a quasi cinquant’anni dalla sua realizzazione, che oltre a preoccupare ogni qualvolta accadono eventi sismici come quelli di oggi – conclude Federico – lascia letteralmente a bocca asciutta gli abitanti del basso Molise durante l’estate perché l’acqua che può contenere l’invaso è sempre inferiore al livello necessario”.

