Terremoto Molise. Acquaviva già distrutta dal sisma nel 1456

ACQUAVIVA COLLECROCE. Il centro molisano di Acquaviva Collecroce, nel quale oggi si è registrata la scossa di magnitudo 4.2, è uno dei tre centri bilingue italo-croati del Molise. Nel lontano 1456 il Comune fu completamente distrutto da un devastante terremoto di magnitudo 7.1 e che, in seguito, si ripopolò con l’immigrazione croata. Il sisma allora, fu classificato dagli esperti come quello tra i più rovinosi dell’epoca, sulla base di stime rapportate ovviamente alle fattezze dei nuclei abitativi dell’epoca. La singolarità della scossa di oggi è data proprio dall’epicentro che è ancora una volta Acquaviva.

É notizia che l’ambasciatore della Croazia, Jasen Mesic, ha contattato il sindaco del comune Francesco Troilo per trasmettere la sua “profonda preoccupazione per la scossa di terremoto che ha colpito il centro molisano prima di mezzogiorno”. A riferirlo è il primo cittadino stesso che ha testimoniato come la repubblica croata si è sempre mostrata disponibile della popolazione bilingue e di origine croata che risiede in paese.

