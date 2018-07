Termoli, via libera al progetto di riqualificazione urbana e tunnel

TERMOLI. Via libera da parte del Consiglio comunale al progetto di riqualificazione urbana e tunnel. Nel primo pomeriggio di oggi l’assise cittadina, con i soli voti della maggioranza (escluso il consigliere Sciandra che come anticipato ha abbandonato la seduta) ha ratificato la Variante di Piano Regolatore che autorizza il progetto. Corpo del punto all’ordine del giorno la discussione in merito alle 24 osservazioni presentate dopo la prima approvazione della variante avvenuta il 19 aprile scorso, un provvedimento propedeutico al secondo atteso passaggio in consiglio regionale per l’approvazione definitiva. Nessuna novità di sorta. Tutte le osservazioni sono state rigettare (15 voti maggioranza e 5 minoranza). Per il voto complessivo la minoranza non vi ha preso parte.

