Termoli, modifiche alla viabilità per le festività di San Basso

Il Comune di Termoli in occasione delle Festività di San Basso comunica che la circolazione stradale subirà delle modifiche. Segue descrizione:

Con ordinanza n.175 si ordina, per il giorno venerdì 03 agosto 2018:

dalle ore 9.00 circa , la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: piazza Duomo – via Duomo – via Aubry – area portuale fino all’ imbarcazione del Santo;

, la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: piazza Duomo – via Duomo – via Aubry – area portuale fino all’ imbarcazione del Santo; dalle ore 19.00 circa , la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: piazza Duomo – via Duomo – via Aubry – area portuale fino all’imbarcazione del Santo. La processione risalirà dal porto verso il Borgo Antico percorrendo via Aubry – via Duomo – via Pustierla – via Federico II° di Svevia – via S. Pietro – via Duomo – via Aubry – mercato ittico;

, la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: piazza Duomo – via Duomo – via Aubry – area portuale fino all’imbarcazione del Santo. La processione risalirà dal porto verso il Borgo Antico percorrendo via Aubry – via Duomo – via Pustierla – via Federico II° di Svevia – via S. Pietro – via Duomo – via Aubry – mercato ittico; dalle ore 21.00 alle ore 24.00, in occasione del Gran Concerto Lirico Sinfonico Città di San Severo, la sospensione temporanea e parziale delle autorizzazioni/concessioni all’occupazione di suolo pubblico su piazza Duomo, ai sensi dell’art. 3 – titolo II – parte 1 del vigente “Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico” al fine di consentire lo svolgimento dell’evento musicale;

Per il giorno sabato 04 agosto 2018:

dalle ore 7.00 circa , la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: mercato ittico – via Aubry – Borgo Antico;

, la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: mercato ittico – via Aubry – Borgo Antico; dalle ore 19.30 circa , la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: via Duomo – corso F.lli Brigida – corso Umberto 1° – corso Nazionale – via Roma – via Duomo – piazza Duomo;

, la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: via Duomo – corso F.lli Brigida – corso Umberto 1° – corso Nazionale – via Roma – via Duomo – piazza Duomo; dalle ore 16.00 alle ore 21.00 , in occasione della celebrazione del Pontificale e della processione, la sospensione temporanea e totale delle autorizzazioni/concessioni all’occupazione di suolo pubblico su piazza Duomo e su via Duomo, ai sensi dell’art. 3 – titolo II – parte del vigente “Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico” al fine di consentire le manifestazioni religiose;

, in occasione della celebrazione del Pontificale e della processione, la sospensione temporanea e totale delle autorizzazioni/concessioni all’occupazione di suolo pubblico su piazza Duomo e su via Duomo, ai sensi dell’art. 3 – titolo II – parte del vigente “Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico” al fine di consentire le manifestazioni religiose; dalle ore 21.00 alle ore 24.00, in occasione del concerto bandistico “Città di Noicattaro”, la sospensione temporanea e parziale delle autorizzazioni/concessioni all’occupazione di suolo pubblico su piazza Duomo, ai sensi dell’art. 3 – titolo II – parte del vigente “Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico” al fine di consentire lo svolgimento dell’evento musicale;

Per i giorni 03, 04 e 05 agosto 2018:

dalle ore 20.00 : il traffico veicolare percorrente corso F.lli Brigida in direzione via Roma, sarà deviato in direzione stazione all’altezza di corso Umberto I°;

: il traffico veicolare percorrente corso F.lli Brigida in direzione via Roma, sarà deviato in direzione stazione all’altezza di corso Umberto I°; il traffico veicolare percorrente corso Vitt. Emanuele III° in direzione via C. del Croix, sarà deviato in direzione stazione;

il traffico veicolare percorrente via C. del Croix, sarà deviato in direzione via Belvedere;

il traffico veicolare precorrente la rotatoria di viale Marinai D’Italia, sarà deviato in direzione corso Vitt. Emanuele III/via Corsica/ via Rio Vivo;

Inoltre, dato che come ogni anno nel periodo di San Basso ci saranno i mercatini, si ordinano i seguenti provvedimenti viabilistici:

1. dal giorno 03 al giorno 05 agosto 2018, dalle ore 12.00 alle ore 03.00 il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi d’esercizio dei commercianti ambulanti autorizzati, nelle seguenti strade o tratti di esse:

– via Aubry dall’intersezione con c/so F.lli Brigida/via Roma fino all’intersezione con via C. del Croix/area demaniale;

– via C. del Croix dall’intersezione con via Belvedere, nel senso di marcia dei veicoli, fino all’intersezione con via Aubry;

– tratto demaniale via del Porto; 2. dal giorno 03 al giorno 05 agosto 2018, dalle ore 15.00 alle ore 02.30, la sospensione temporanea della circolazione veicolare in direzione porto, ad eccezione dei mezzi d’esercizio dei commercianti ambulanti autorizzati nonché dei residenti nel tratto di strada soggetto a limitazioni, dei veicoli di emergenza e soccorso e di quelli specificatamente autorizzati dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza:

– in via C. del Croix, dall’intersezione con via Belvedere in direzione via del Porto; 0 in via Aubry in entrambi i sensi di marcia;

– tratto demaniale via del Porto.

dal giorno 03 al giorno 05 agosto 2018, dalle ore 15.00 alle ore 02.30 la sospensione temporanea della circolazione veicolare in direzione porto

– via C. del Croix dall’intersezione con via Belvedere in direzione via del Porto;

– in via Aubry in entrambi i sensi di marcia;

– tratto demaniale via del Porto.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp