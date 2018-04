Termoli. “In mare una testa umana”, ma era solo una boa

La chiamata è arrivata verso le 18 alla sala operativa della Capitaneria di Porto. “Abbiamo visto in mare una testa umana”. Domenica di apprensione e ricerche a Termoli dove un gruppo di turisti che stava passeggiando sul lungomare nord ha notato appena dopo i frangiflutti un oggetto rotondo che da lontano è sembrato una testa umana. Immediata la segnalazione alla sala operativa della Capitaneria che ha inviato sul posto un gommone e una motovedetta. I mezzi hanno perlustrato tutta la zona sotto lo sguardo attento e preoccupato dei tanti che nel frattempo si erano radunati sulla spiaggia per osservare le ricerche. Ricerche che sono andate avanti per una mezz’ora fino a quando i militari della Capitaneria hanno tirato fuori dall’acqua l’oggetto rotondo, una boa che stava andando alla deriva mettendo la parola fine alle ricerche. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp