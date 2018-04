Termoli apre le porte a “DegustiCous”

Termoli e il cous cous, un binomio sì originale, ma sicuramente possibile. Su quest’assioma si fonda DegustiCous, ovvero il festival del cous cous italiano in programma a Termoli dal 19 al 22 Luglio 2018. Prendendo spunto dalla tradizione dei grandi festival enogastronomici, DegustiCous celebrerà questo alimento sano, genuino e versatile , che bene si presta a interpretazioni differenti di sapori e stili culinari, attraverso un evento di quattro giorni che combini cibo e musica, intrattenimento e sport, per coinvolgere famiglie e giovani, sia del territorio molisano che nazionale.

L’evento, promosso dall’azienda Martino, dal 1994 primo produttore italiano di cous cous, è stato presentato ieri mattina in Sala Consiliare dalla referente aziendale, dottoressa Emma Martino, alla presenza del sindaco Angelo Sbrocca, che si è dichiarato onorato di questa sinergia creatasi tra l’azienda, il Comune, l’Università del Molise, e l’istituto Alberghiero “Federico di Svevia che punta a creare non un semplice spot ma una manifestazione che diventi annuale e quindi parte della nostra tradizione”. Una tradizione come quella della famiglia Martino, che però non ha mai rinunciato all’innovazione. Con oltre 100 anni di esperienza nella gestione di prodotti derivati dal grano e la presenza di un team multi-funzionale e affiatato di esperti, l’azienda ha potuto selezionare un mix unico di materie prime e costruire un processo produttivo che consentisse di avere un cous cous sostenibile e di qualità superiore alla concorrenza. L’obiettivo principale di DegustiCous è quello di promuovere il cous cous Martino, come prodotto 100% italiano e perfettamente in linea con le abitudini alimentari della tradizione culinaria del nostro Paese. DegustiCous vuole raccontare lo sconosciuto “Mondo del Couscous”, presentandolo nelle sue molteplici versioni, dalla colazione al dolce e come alimento adatto a tutti, dai bambini agli anziani.

La città di Termoli e la regione Molise ospiteranno l’evento di richiamo nazionale per diffondere la cultura gastronomica legata al cous cous, anche abbinato a prodotti alimentari di qualità che il territorio molisano esprime da sempre. Il festival si svolgerà nella città di Termoli, dal 19 al 22 Luglio 2018, con un programma ricco di attività che saranno realizzate nella zona del PDEorto e del Centro storico, coinvolgendo tutti gli stakeholder cittadini, a partire dai ristoratori e continuando con associazioni, attività balneari, università, scuole ed istituzioni, potendo contare sul prezioso supporto e patrocinio del Comune di Termoli.

Degusticous sarà: gastronomia (stand e temporary store nei 4 giorni in area dedicata all’esplorazione gastronomica con oltre 20 ricette originali ed innovative a base di cous cous tutte da scoprire, gare di cucina per aspiranti cuochi, giochi a tema gastronomico con testimonial d’eccezione, musica (programmi musicali differenti per i diversi giorni del festival con i protagonisti della scena pop italiana, dj set, intrattenimento musicale e giochi in compagnia di RDS 100% Grandi Successi, radio partner della manifestazione, intrattenimento (animazione per bambini, spettacoli teatrali e di danza, flash mob e parate nel centro storico, holi party, mascotte, giochi per grandi e piccini, e sport (tornei di beach volley, tennis, soccer in riva al mare e mini basket per bambini, maratone in città, gare in bici e attività sportive per tutti i gusti e le età, con la presenza del nostro testimonial d’eccezione Cosimo De Angelis, campione mondiale di BodyBuilding nella categoria Manphysique). In conclusione, possiamo affermare che sul piatto ci sono tutti gli ingredienti per far riuscire al meglio questa manifestazione.

