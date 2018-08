Tentato omicidio a Riccia, concessi i domiciliari ai due indagati

CAMPOBASSO. Convalidati gli arresti per i due ragazzi arrestati lo scorso fine settimana a Riccia dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un 37enne. La decisione è stata presa nella mattinata di oggi, mercoledì 8 agosto. E già domani, invece, il giudice dovrebbe decidere sulle istanze presentate dagli avvocati Giuseppe Fazio, Assunta Sulmona e Nicolino Cristofaro: i tre avvocati hanno chiesto infatti la remissione in libertà per i propri assistiti o in subordine la misura degli arresti domiciliari. La decisione, come detto, potrebbe arrivare già nella mattinata di domani. Dunque, al momento, uno dei ragazzi resterà dietro le sbarre del carcere di via Cavour, l’altro invece in ospedale.

La vicenda che ha fatto scattare la grave accusa, come noto, si è verificata nella nottata di sabato nel centro fortorino. A finire in manette due giovani di 24 e 25 anni ritenuti responsabili, come anticipato, del reato di tentato omicidio in concorso nei confronti di un 37enne geometra del Comune. Stando alla ricostruzione degli inquirenti si sarebbe trattato di una rissa degenerata in un accoltellamento: il 37enne sarebbe stato fermato con forza, scagliato a terra e raggiunto da due coltellate all’altezza del fegato e della colonna vertebrale. A seguito delle ferite subìte, l’uomo è stato trasportato presso il Cardarelli di Campobasso. Nel frattempo sono scattate le indagini e i militari dell’Arma hanno individuato i due aggressori che si erano dileguati e al termine delle ricerche, i carabinieri sono riusciti a ritrovare anche l’arma del delitto la quale era stata gettata ed occultata all’interno di un tombino. Il coltello, della lunghezza complessiva di cm 17,5 e con evidenti tracce ematiche, è stato dunque sequestrato. A casa di uno dei due arrestati è stata anche ritrovata una carabina ad aria compressa marca diana modello 27 cal. 4,5 e con potenza superiore ai 4,5 joule, illegalmente detenuta. Oggi, come anticipato la convalida dell’arresto e domani dovrebbe arrivare la decisione in merito all’istanza di scarcerazione.

AGGIORNAMENTO

ORE 20 Sono stai concessi gli arresti domiciliari arresti ai due ragazzi arrestati lo scorso fine settimana a Riccia dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del 37enne. Il giudice dunque ha deciso a seguito delle istanze presentate dagli avvocati Giuseppe Fazio, Assunta Sulmona e Nicolino Cristofaro.

