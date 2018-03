Tentato furto di rame in una cava, l’arrivo dei Carabinieri mette i ladri in fuga

POZZILLI. Continuano senza sosta, in tutto il territorio della provincia di Isernia, le attività dei Carabinieri di contrasto alla criminalità, con particolare riferimento ai furti che risultano essere quelli più frequenti.

Nel corso della notte, presso l’area industriale di Pozzilli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro, hanno sventato una tentata sottrazione di rame. I malfattori, in procinto di impossessarsi del materiale all’interno della cava e probabilmente sorpresi dall’arrivo dei Carabinieri in servizio in quella zona, si sono dati alla fuga non portando a segno il colpo. Al momento di lasciare in luogo in tutta fretta, evitando così di essere scoperti, i ladri hanno abbandonato alcuni arnesi atti allo scasso che sono stati poi posti sotto sequestro.

Il cosiddetto ‘oro rosso’ è considerato tra i materiali più appetibili da bande di malviventi composte perlopiù da pregiudicati originari dell’est Europa, specializzate in questo tipo di reato.

I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia sono intervenuti nella cava per effettuare un sopralluogo e acquisire ulteriori elementi utili per risalire agli autori del tentato furto.

Intanto i Carabinieri hanno provveduto ad istituire diversi posti di blocco lungo le arterie stradali che collegano la provincia di Isernia a quella di Caserta, non distante dal luogo dell’accaduto, e nel corso dei quali sono stati eseguiti accertamenti su sessanta veicoli in transito e identificate ottanta persone tra conducenti e passeggeri.

