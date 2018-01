Tentano il furto al Postamat, Carabinieri arrestano un 45enne. Ricerche della banda in corso con un elicottero

Scene da film questa notte a Bonefro dove i carabinieri hanno arrestato un 45enne di Santa Croce di Magliano. La Compagnia di Larino da diversi giorni stava attuando servizi per prevenire il fenomeno dei furti al bancomat effettuati con la tecnica della marmotta attraverso un piano straordinario della sicurezza su tutto il territorio. verso le 3.10 di questa notte una pattuglia stazione di Bonefro si è imbattuta in una autovettura Lancia Delta risultata rubata a Manfredonia i cui occupanti erano scesi per inserire esplosivo nel postamat dell’ufficio postale.

Alla vista della macchina si sono precipitosamente rimessi in macchina per scappare con uno di loro che aveva una pistola in mano. I militari hanno esploso tre colpi di arma da fuoco. I malviventi hanno cosparso sulla strada i chiodi a tre punte fatti artigianalmente per rallentare l’inseguimento. La fuga è proseguita in direzione di Rotello con L’ autovettura ritrovata in una azienda agricola a circa dodici chilometri. all’interno attrezzi da scasso, fiamma ossidrica e altro materiale da visionare. L’esplosivo che non è stato utilizzato è rimasto nei pressi del postamat ed è stato bonificato dagli artificieri della Questura di Pescara. Il titolare dell’azienda agricola in agro di Rotello, di 45 anni, è stato arrestato per favoreggiamento. Le ricerche dei malviventi sono ancora in corso anche con l’ausilio di un elicottero arrivato da nucleo elicotteri di Pescara. Le operazioni sono coordinate dalla compagnia di Larino con il maggiore Raffaele Iacuzio e l’ausilio degli organi investigativi del comando provinciale di Campobasso.

