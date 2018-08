Tentano di rapire un bambino al Terminal, denunciate due nigeriane

CAMPOBASSO. Tentano di rapirle il piccolo mentre è in attesa del pullman e lancia l’allarme. Vittima del tentato sorpruso al Terminal, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 agosto, una mamma che improvvisamente ha perso di vista il figlio. La donna presa dal panico si è messa immediatamente alla ricerca del bambino, impresa non facile dal momento che il terminal era piuttosto affollato a quell’ora essendo un periodo di partenze. Ormai disperata la giovane mamma d’un tratto vede il piccolo in compagnia di altre due donne, nigeriane, mentre si allontanano. Sul posto è giunta immediatamente una Volante della Polizia che, risalendo ai fatti, ha provveduto a denunciare le due donne. Il bambino ha in seguito riabbracciato la sua mamma.

