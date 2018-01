Tentano di entrare nella scuola materna di Difesa Grande, vandali in azione

TERMOLI. Hanno tentato di entrare all’interno della scuola materna di Difesa Grande ma il vetro della finestra ha retto all’urto vanificando gli sforzi dei vandali che sono entrati in azione la notte scorsa nel quartiere alla periferia sud di Termoli. I malviventi hanno agito muniti di una grossa pietra che hanno lasciato all’interno del cancello della scuola proprio di fronte al vetro. Non è la prima volta che l’edificio viene preso di mira ma non è chiaro se si tratti di una semplice bravata o di un tentativo di furto andato a male.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp