Tenta di rubare, denunciato topo di appartamento

TERMOLI. E’ stata la segnalazione di una donna di Campomarino a far intervenire i carabinieri che hanno denunciato un 30enne molisano per tentato furto. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Termoli erano impegnati in predisposti servizi di controllo del territorio, quando su segnalazione di una donna del piccolo centro molisano, sono intervenuti a seguito di un tentato furto in appartamento. Le informazioni assunte e i preliminari accertamenti svolti dai militari operanti, hanno consentito di concludere in modo tempestivo l’attività di indagine, individuando chiari elementi di reità a carico di un giovane, peraltro già noto alle Forze dell’Ordine. La perquisizione personale sul trentenne ha permesso, inoltre, di rinvenire un cacciavite di grandi dimensioni e un coltello il cui possesso è vietato.

Intanto, continuano incessanti sul territorio basso-molisano le attività di prevenzione e repressione a cura degli uomini dell’Arma, anche in considerazione dell’imminente stagione estiva.

