Tenta di far entrare in carcere droga nascondendola in stick di deodorante, arrestata giovane

Una ragazza è stata arrestata dopo una indagine condotta dagli agenti della Polizia Penitenziaria perché accusata di aver tentato di far entrare in carcere a Larino della droga nascondendola all’interno di stick di deodorante. Ben 27 gli stick che sono stati recuperati per un fenomeno che è tristemente noto in Basso Molise. Ulteriori particolari saranno resi noti nella conferenza stampa che il procuratore capo di Larino, Antonio La Rana, terrà lunedì pomeriggio in Procura.

