Tenta di adescare una ragazzina, denunciato 40enne

BOJANO

A seguito di alcune segnalazioni, i Carabinieri della Stazione di Bojano hanno denunciato un uomo sorpreso nel tentativo di adescare una ragazza nel centro cittadino. Nei giorni scorsi, infatti, l’uomo, in pieno giorno, con ripetute avance, ha tentato di convincere una minorenne a seguirlo. L’immediato intervento del genitore ha scongiurato il peggio e la successiva denuncia ha consentito agli inquirenti di ricostruire l’accaduto e riferire dell’accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso che ha già aperto un fascicolo a carico dell’uomo. A distanza di poche settimane da un altro caso che ha portato alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di un altro uomo nativo della provincia campobassana, i militari si sono dovuti imbattere in un nuovo spiacevole episodio che conferma la validità della strategia, da parte dell’Arma locale, di intensificare i servizi di prevenzione soprattutto nei pressi degli edifici scolastici e dei luoghi frequentati dai minori. Rimane alta, quindi, l’attenzione degli uomini dell’Arma che contano, con l’aiuto delle famiglie e di chi è a conoscenza di tali episodi, al fine di poter maggiormente tutelare le fasce deboli della società.