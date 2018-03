Tenta assalto al bancomat del Cardarelli, ma fugge a mani vuote

CAMPOBASSO. Ad accorgersi che il bancomat non dava segni di vita, e che qualcuno probabilmente aveva provato – senza riuscirci – a scassinarlo sono stati alcuni cittadini che hanno segnalato il fatto ai Carabinieri.

Parliamo di un tentativo di scasso al bancomat che si trova all’ingresso dell’ospedale di Tappino, preso di mira nel corso della notte tra giovedì e venerdì da un ladro che pensava di scardinare la colonnina con facilità e fuggire con il malloppo. Purtroppo non è andata così ed il malvivente ha dovuto rinunciare al furto. Al Cardarelli sono arrivati i militari di via Mazzini che indagano su quanto accaduto.

