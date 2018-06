Tennis, inaugurate le nuove superfici dell’A.T. Campobasso

Un’ottima notizia per gli appassionati di tennis del capoluogo. Ieri, alla presenza del primo cittadino di Campobasso Antonio Battista, sono state inaugurate le nuove superfici di gioco dei campi coperti dell’Associazione Tennis di Villa de Capoa. Con una solenne cerimonia officiata da padre Lino Iacobucci, il Presidente Giuseppe Morrone ha fatto gli onori di casa insieme a soci e sponsor che hanno dato una grande mano affinché il sogno si realizzasse. Le nuove strutture sono state intitolate alla memopria del socio Giuseppe Colagiovanni e della piccola Martina Mite il cui ricordo in questo modo resterà per sempre nel cuore di soci e appassionati della racchetta.

