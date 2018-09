Tempi di attesa troppo lunghi per pagare Tari, rifiuti e acqua

CAMPOBASSO

File interminbili e attese infinite agli uffici del Comune in via Cavour a Campobasso. La sala d’attesa presso lo sportello dell’Area n° 4, “Ripartizione finanze e bilancio. Settore tributi”, nel pomeriggio di oggi erano gremiti di gente in attesa di pagare la Tari, la tassa sui rifiuti e quella dell’acqua. Ancora una segnalazione perviene alla nostra redazione, in relazione agli orari di apertura degli uffici alquanto risicati e che spesso costringono i cittadini a tornarci più volte oppure ad attendere fin troppo. «E pure oggi si fa notte» giura di aver sentito dire chi ci scrive, mentre era in attesa del suo turno. Al dovere di pagare le tasse dovrebbe esserci anche il diritto di poterlo fare nella maniera più agevole possibile. Non c’è che dire certo, se si pensa che gli orari di apertura degli sportelli a giorni alterni due ore la mattina e appena un’ora e mezza il pomeriggio. «Una volta preso il numeretto il mio turno sembrava non arrivasse mai e intanto la gente aumentava», dice sconsolato il nostro lettore. «Mi auguro che il Comune corra presto ai ripari al fine di offrire un servizio migliore alla cittadinanza».