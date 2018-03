Tecnologia e arte sacra. Tour in 3D delle chiese romaniche molisane

PETRELLA TIFERNINA. Le nuove tecnologie, ormai del tutto amalgamate alla quotidianità, rappresentano un utile mezzo di promozione delle bellezze artistiche molisane. Sabato 24 marzo, alle ore 16,30, l’associazione “San Giorgio Martire” di Petrella Tifernina presenterà ufficialmente alla stampa il progetto che prevede un tour virtuale in tre chiese romaniche del Molise: San Giorgio Martire a Petrella Tifernina, Santa Maria della Strada a Matrice e Santa Maria di Faifoli a Montagano, tutte rientranti nell’antica Diocesi di Limosano. L’iniziativa, realizzata con il co-finanziamento della Regione Molise e delle aziende Halley Informatica e LabGraf3D, si colloca in un percorso di valorizzazione delle strutture religiose, per far conoscere e ammirare questi monumenti artistici, simbolo di un passato che ha ancora molto da dire. Nel corso della conferenza sarà illustrato anche la ricostruzione in 3D dei capitelli della Chiesa di San Giorgio, attraverso una app accessibile attraverso il sito della Onlus. “Grazie a questo progetto – affermano gli organizzatori – gli antichi monumenti riusciranno a parlare, a tramandare i loro profondi messaggi di storia e di fede alla società contemporanea anche attraverso le nuove tecnologie digitali. Una nuova forma di racconto, di dialogo tra presente e passato, di turismo”.

P.G.

