TEATRO – Domani al Loto lo show dei ‘WunderWurst Project’ tra cinema e comicità

FERRAZZANO. Domani, domenica 22 aprile, al Teatro del Loto di Ferrazzano, alle ore 18, si esibiranno i ‘WunderWurst Project’ con ‘I Cinemissimi Show’. Si tratta di cinque giovani attori comici che dopo anni di collaborazione in diverse produzioni teatrali, in qualità di interpreti di commedie brillanti quali La Cena dei Cretini , Rumori Fuori Scena e Disaster Comedy, decidono di mettere in scena testi propri e di unirsi in un compagnia.

In particolare, ‘Cinemissimi show’ è uno spettacolo di varietà composto da diversi sketch comici di cabaret teatrale. La parodia di un galà cinematografico, una serata di premiazione che celebra la settima arte, con tanto di invitati, ospiti illustri, proiezioni di frammenti di film, effetti speciali, momenti dedicati alla storia del cinema e dei suoi sviluppi futuri. La messa in scena di un’elegante serata mondana, dove l’allestimento e le interpretazioni saranno una vera sorpresa tra il comico e il grottesco. Uno spettacolo da non perdere, dove il pubblico sarà protagonista nel finale in cui sarà coinvolto in una rocambolesca premiazione.

Per info e biglietti, contattare i seguenti numeri: 327 2352438 / 327 1717683

