TEATRO – Al Loto in scena lo spettacolo ‘Donne’

FERRAZZANO. Lunedì 26 marzo, al Teatro del Loto di Ferrazzano, alle ore 20:30, andrà in scena ‘Donne’. Lo spettacolo, con la regia e l’elaborazione del testo curati da Simone Scinocca, racconta di un viaggio nel tempo di due donne – le attrici Valentina Aicardi e Francesca Cassottana – che si ritrovano improvvisamente a vivere gli inizi del XX secolo della storia d’Italia: dalla vita agricola degli anni Quaranta all’arte di arrangiarsi della Seconda Guerra, dall’attività di Partigiane al referendum per la Repubblica, dall’abolizione delle case chiuse al Boom Economico. L’opera utilizza l’ironia e si avvale di una messa in scena semplice: un grande baule dove sono custoditi gli oggetti e i vestiti che segnano ogni tappa narrativa. Il registro ironico lascia spazio però alla cronaca quando l’opera si sofferma sui numerosi casi di violenza domestica che le donne ancora subiscono nella società odierna. Un esempio fra tutti sarà il caso di Lucia Annibali, sfregiata dall’acido per un atto punitivo organizzato dal suo ex-fidanzato. In definitiva Donne è suggestione e racconto dei traguardi raggiunti nel XX secolo italiano, ma anche riflessione su quanto ancora ci sia da fare per combattere falsi moralismi e pregiudizi.

InfoLOTO – 327.2352438 – 333.1852262

PREVENDITE:

LIBRERIA MONDADORI CB, V ia Pietrunto

Ass. IL PENTEGRAMMA Boiano

SERVIZIO BLA BLA LOTO

Possibilità di passaggio sino al Teatro al costo di euro 2,00 (minimo 4 adesioni).

Info e prenotazioni: 333-1852262/392-3397154

Il Loto è struttura accredita per usufruire della Carta Docente. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp