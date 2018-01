Tax credit per alberghi e agriturismo, Confcommercio Molise apre le porte agli operatori

Bonus alberghi e agriturismi: a partire da oggi sarà possibile compilare la domanda di richiesta del credito d’imposta del 65% per le spese di riqualificazione delle strutture. Il clik day, ovvero la data a partire dalla quale bisognerà inviare le domande online sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali è fissato a partire dalle ore 10 del 26 febbraio 2018. “Per poter richiedere il Tax Credit riqualificazione per alberghi e agriturismi, in relazione alle spese sostenute nel 2017 – afferma il direttore di Confcommercio Molise, Irene Tartaglia – sarà necessario presentare domanda esclusivamente online. A comunicare date e scadenze per la compilazione delle domande di bonus alberghi 2018 è stato il Ministero dei Beni culturali, con un avviso pubblicato il 17 gennaio 2018.” Per maggiori dettagli le imprese possono consultare i nostri uffici di Campobasso, in Contrada Colle delle Api – Zona Industriale – telefono 0874 6891 – email: molise@confcommercio.it. Confcommercio Molise è disponibile, previo appuntamento, ad incontrare gli operatori presso le proprie sedi. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp