Tartaruga spiaggiata a Rio Vivo a distanza di un chilometro dagli stabilimenti

TERMOLI

Una foto postata su Facebook nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 settembre, ha fatto scattare l’sos per un’esemplare di tartaruga spiaggiatosi a Rio Vivo. In un primo momento, la testuggine sembrava fosse ancora viva e solo impossibilitata a girarsi. In seguito, la Capitaneria di Porto e i molti accorsi sul posto dopo l’appello sui social putroppo non hanno potuto far altro che appurare la morte del rettile.

L’esemplare è stato rintracciato a circa un chilometro dagli stabilimenti balneari.

Foto Facebook