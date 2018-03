Tartaglione vota alla Camera: “Lavoreremo per superare presto impasse”

“Il mio partito, dal 5 marzo, ha dimostrato senso di responsabilità e si è subito impegnato a collaborare con tutte le forze politiche per dare al Paese stabilità e un futuro di sviluppo e speranza”, scrive sul suo profilo facebook la neo deputata eletta nel collegio di Forza Italia della provincia di Foggia, Annaelsa Tartaglione, oggi alla Camera per la prima volta per prendere parte alle votazioni del presidente che intanto fa registrare la seconda fumata nera – É chiaro che non siamo disposti ad accettare veti o imposizioni, tanto meno da chi rivendica superiorità morali inesistenti. Il centrodestra è la prima coalizione del Parlamento – continua la giovane coordinatrice – e FI ricopre ancora una volta un ruolo centrale. Ascolteremo tutti per il bene dell’Italia, lavoreremo per superare presto questa fase di stallo. Ma non arretreremo di un centimetro – conclude – in base ai nostri valori e principi e nel pieno rispetto dei milioni di cittadini che ci hanno votato”.

