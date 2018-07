Tartaglione: “Vogliamo il cambiamento vero, da Forza Italia per un’Europa davvero giusta”

C’era anche la deputata di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, questa mattina a Roma presso la sede italiana del Parlamento Europeo, per la riunione organizzativa della kermesse annuale del partito a Fiuggi, ‘L’Italia e l’Europa che vogliamo”, che si terrà dal 21 al 23 settembre prossimo. “Noi vogliamo il cambiamento vero. Con passione ed entusiasmo, da Forza Italia per l’Italia e per un’Europa che sia davvero giusta, aperta e capace di realizzare i nostri sogni”, così su Facebook la coordinatrice di Forza Italia per il Molise. Obiettivo numero uno rilanciare il partito, dunque. All’incontro erano presenti anche l’eurodeputato Aldo Patriciello e gli assessori Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio.

