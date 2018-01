CAMPOBASSO. Breve chiusura al traffico prevista per domani, domenica 28 gennaio, alle ore 10,45, lungo Via XXIV Maggio all’altezza della statua dedicata a San Pio da Pietralcina, dove si terrà la cerimonia con l’apposizione di una targa in memoria del ginecologo Bruno Pavone. L’iniziativa, fortemente voluta dalla moglie Brunella, mira a tenere vivo il ricordo e ad esaltare la figura del medico campobassano distintosi nello svolgimento della sua professione proprio presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp