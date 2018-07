Tappeto a uncinetto da record a Trivento, in mostra il 29 luglio

TRIVENTO. Si candida al ‘Guinness World Record’, ma un grande risultato lo ha già ottenuto: è il ‘Tappeto a uncinetto più lungo del mondo’, realizzato da un gruppo di donne di Trivento, guidate da Lucia Santorelli, alle quali si sono aggiunte 800 persone da tutto il mondo invitate tramite social network. I lavori sono arrivati dall’Italia, da Messico, Croazia e Albania. La Pro Loco Terventum e la Città di Trivento hanno dedicato la giornata del 29 luglio all’esposizione del tappeto, dalla monumentale scalinata di San Nicola alla piazza della Cattedrale, attraverso i vicoli del centro storico.

Le circa 600 piastrelle di dimensione 1m x 1m di cui è composto il tappeto, saranno messe in vendita e i proventi saranno devoluti all’Associazione Famiglie SMA, una ONLUS in prima linea nella lotta contro l’Atrofia Muscolare Spinale, una malattia genetica che colpisci bambini in età pediatrica. Alle 11 si terrà l’inagurazione della mostra itinerante, realizzata a scopo benefico, recante informazioni sulla creazione ad uncinetto e di carattere storico – architettonico sui siti di interesse attraversati lungo il percorso. Durante la mostra sarà, inoltre, possibile degustare prodotti tipici locali all’interno di un mercatino a Km 0 allestito per l’occasione.

Di seguito il programma della manifestazione:

Ore 11 – Piazza Fontana : Cerimonia di apertura e saluti delle autorità;

Ore 12 – Scalinata San Nicola: Inaugurazione del tappeto ad uncinetto;

Ore 18:30 – Scalinata San Nicola: Visita guidata nel centro storico di Trivento a cura dell’Associazione Mu.SE (Musei e spazi in rete).

Ore 20:00 – Apericena con degustazione prodotti tipici locali e intrattenimento musicale

Saranno disponibili menù in convenzione con i ristoranti locali, riservati ai visitatori della mostra.

Per l’occasione sarà possibile visitare i siti di interesse storico-culturale quali: la Cripta di San Casto, il Museo Diocesano di Arte Sacra, la Cattedrale e il Museo Civico di Casa Florio.

