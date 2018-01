Tangenziale Nord, il progetto definitivo passa in Consiglio con 16 voti favorevoli

CAMPOBASSO. Approvato, al secondo tentativo, il progetto definitivo sulla Tangenziale Nord, per la quale si chiude l’iter consiliare dopo anni di attesa in città. Il Consiglio Comunale, nella seduta di oggi, ha dato il via libera definitivo con 16 voti favorevoli relativo alla realizzazione di un’opera che ha richiesto un finanziamento pari a circa 18 milioni di euro. Contestualmente l’Assise Civica ha dichiarato l’opera di pubblica utilità dando subito l’ok anche alla variante urbanistica.

Il rebus, a questo punto, riguarda la tempistica. I lavori saranno avviati nel 2018 e dovrebbero essere completati sempre entro quest’anno, così come da convenzione, ma non si escludono, e non sembrano da escludere per stessa ammissione di Maio, eventuali proroghe da chiedere dalla Regione.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea del Quotidiano in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp