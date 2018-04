Tangenziale Est, da domani senso unico alternato per lavori di manutenzione

CAMPOBASSO. Un’apposita ordinanza della Polizia Stradale – comunicata anche dal Comune di Campobasso nella giornata di oggi – annuncia lavori di manutenzione giunti su viadotti sulla Tangenziale Est del capoluogo. Il tratto di strada interessato causerà la chiusura parziale del flusso veicolare, che sarà regolata da senso unico alternato a partire dalla giornata di oggi e fino al termine dei lavori.

“Dal 4 aprile – si legge sull’ordinanza – e fino al termine delle operazioni, si procederà con senso unico alternato, come da planimetria allegata al documento, sullo vincolo di collegamento della Tangenziale Est. Per l’occasione, la circolazione sarà garantita con installazione di semafori mobili a cura della ditta esecutrice. Il provvedimento sarà altresì trasmesso al sindaco, all’Urp e alle forze di Polizia territoriali competenti”.

Per la Tangenziale Est si tratta dell’ennesimo intervento di manutenzione: dopo la messa in sicurezza dello svincolo di piazza Molise, anche questa volta i cantieri saranno aperti sul tratto di strada che collega al viadotto Ingotte e alla Bifernina. Lavori considerati urgenti e non più rimandabili con disagi, è l’augurio conseguenziale dei cittadini, ridotti al minimo a partire dalla giornata di oggi.

