Tangenziale est. Dal 10 aprile tratto chiuso per lavori

CAMPOBASSO. A partire dalle 7 di martedì 10 aprile e per i successivi tre giorni, un tratto della tangenziale est del capoluogo sarà interdetto al traffico. La chiusura interesserà il segmento che comprende gli accessi da via Scardocchia-Lombardia e l’anello di collegamento alla SS87, a causa di lavori di manutenzione ai giunti dei viadotti. Pertanto, il Comune di Campobasso consiglia di effettuare dei percorsi alternativi da via San Giovanni e via Pirandello e agli automobilisti provenienti dalla Statale 87 si raccomanda di raggiungere il Quartiere Vazzieri imboccando l’uscita “Centro” oppure proseguendo per la Tangenziale per poi prendere lo svincolo di Via Lombardia.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp