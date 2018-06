Tamponamento tra auto, due ragazzi in ospedale

E’ di due ragazzi trasferiti in ospedale per fortuna in condizioni non gravi il bilancio di un tamponamento che si è verificato durante la notte lungo via Vespucci, l’ex Statale 16 che costeggia i residence di Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale le auto si sono scontrate. Sul posto i medici del 118 e i volontari della Misericordia hanno condotto due giovani in ospedale. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi.

