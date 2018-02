Tamponamento sulla SS 85 venafrana al bivio per Pozzilli, tre le auto coinvolte

Si è verificato poco fa, sulla SS 85 venafrana al bivio per Pozzilli, un tamponamento che ha visto coinvolte tre auto: una Fiat 500, una Nissan e una Peugeot 106. Danni alle vetture, ma nessuna conseguenza per i conducenti. Ancora sconosciute le cause che hanno portato all’impatto. Sul posto i carabinieri di Venafro e di Colli al Volturno per tutti i rilevamenti del caso.

