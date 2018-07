Tamponamento in galleria, due feriti trasportati in ospedale (FOTO)

Un incidente in galleria si è verificato poco fa (intorno alle 20.30 di oggi, sabato 21 luglio) lungo la tangenziale est di Campobasso. Un tamponamento si è registrato all’interno del tunnel, poco dopo un impianto di autodemolizione, prima dell’imbocco di Ingotte. Due le auto coinvolte e due i feriti. Un uomo e una donna sono stati trasportati d’urgenza in ospedale da due ambulanza giunte immediatamente sul posto insieme agli uomini dei Vigili del Fuoco e a quelli della Polizia di Stato. Le loro condizioni, secondo le prime indiscrezioni, non dovrebbero essere gravi.

Seguono aggiornamenti

