Taglio del nastro della nuovissima palestra di via Milano

Servirà il Liceo “Galanti” e le società che ne faranno richiesta la nuovissima palestra di via Milano, inaugurata dopo mesi di lavori, questa mattina dal Sindaco e Presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista. Progetto di riqualificazione che, come ha detto lo stesso primo cittadino, è partito dall’amministrazione provinciale precedente e che “oggi trova la sua conclusione ridando un posto importantissimo per la crescita dei giovani nel pieno centro della città. Prima della fine dell’anno – ha detto poi – cominceranno i lavori di abbattimento dell’ex Scientifico Romita ancora non ammodernato per ricostruire con tutti i crismi”. Insomma sembra che si stia definitivamente mettendo mano all’edilizia scolastica che tanto ha fatto penare scolari e genitori da un paio d’anni a questa parte.

