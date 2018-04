Taglio degli alberi, è polemica in città

Infuria la polemica, a Isernia, per il taglio di alberi nel centro della città. Stavolta la zona interessata è quella di corso Garibaldi, lungo il marciapiede che costeggia l’area del terminal della Stazione, a ridosso della linea ferroviaria.

A sollevare dubbi sulla scelta che si appresta a compiere l’Amministrazione comunale è Celeste Caranci, portavoce del circolo Arci e già impegnato in diverse battaglie legate alla tutela dell’ambiente “Da fonti sicure – sostiene Caranci ­ arriva la notizia che l’assessore competente ha deciso che saranno tagliati i pini che affiancano la linea ferroviaria su corso Garibaldi. Se in altri luoghi il taglio di quel tipo di pianta è giustificata da varie ragioni, nel nostro caso non ve ne sono di valide e plausibili. L’intervento necessario – conclude ­ sarebbe quello di ripiantare le 15 piante mancanti (magari di altro tipo) e sradicare l’unico pino rinsecchito.”

L’augurio di Caranci è che la stampa “faccia le dovute domande ai responsabili di questo programmato sfregio”. La prima occasione utile ci sarà questa mattina. L’assessore comunale Domenico Chiacchiari ha infatti convocato una conferenza stampa in Municipio, alle ore 11, nella sala del Museo Raucci. Si parlerà di viabilità, ma anche di decoro urbano. In più occasioni l’assessore all’Ambiente Domenico Chiacchiari ha spiegato le ragioni degli interventi messi in atto negli ultimi mesi, che si sono resi inevitabili per i danni provocati dagli alberi. I lavori sono stati programmati dopo essere stati concertati con i carabinieri forestali, che hanno indicato le piante ritenute pericolose. E per questo è previsto l’abbattimento di una settantina di alberi in tutto il territorio comunale. Ma, ha più volte assicurato Chiacchiari, per ogni albero abbattuto ne saranno ripiantati almeno due, più adeguati al contesto urbano.

