Taglio alberi sul corso bloccato dalla Forestale

Verde pubblico, Isernia si accinge a cambiare volto attraverso una serie di interventi mirati sia a garantire la sicurezza pubblica, sia a restituire decoro alla città.

Ma ieri tutta l’attenzione dei giornalisti era focalizzata su quanto accaduto poco prima lungo corso Garibaldi, dove un intervento dei Carabinieri Forestali aveva bloccato il taglio degli alberi partito alle otto di mattina. I lavori erano appena iniziati quando c’è stato “lo stop da parte dei carabinieri forestali perché siamo in periodo di nidificazione. Un’associazione specializzata effettuerà un’ispezione sugli alberi e, se necessario – ha fatto sapere l’assessore Chiacchiari – attenderemo che la fase della nidificazione giunga al termine, ovvero metà giugno. Nel frattempo, però, l’intervento proseguirà con l’estrazione delle radici degli alberi tagliati in passato e l’impianto, negli spazi rimasti vuoti, dei nuovi alberi”.

Ad illustrare tutte le novità, anche all’indomani delle ennesime polemiche sul taglio degli alberi, è stato proprio l’assessore comunale all’Ambiente Domenico Chiacchiari. Prima di scendere nei dettagli sulle opere da realizzare, l’esponente dell’esecutivo ha inteso chiarire che se si è deciso di procedere al taglio degli alberi è stato esclusivamente per assicurare l’incolumità dei cittadini, e che in ogni caso tutti gli alberi eliminati saranno ripiantati, in numero anche maggiore, optando per specie più adatte alla crescita in un contesto urbano. Il pino marittimo presente in molte zone di Isernia, e che ora viene tagliato, non è un’essenza indicata per le città: “In un contesto rurale – ha commentato – i pini marittimi hanno una vita di circa cento anni, nei centri urbani di 50 anni”. Molti di tali alberi, ad Isernia, hanno già superato tale età, altri ci sono vicini, sicché, sentito il parere della Forestale, l’amministrazione ha deciso di intervenire anche su quelli che oggi sembrano ancora in salute ma che tra qualche anno andranno incontro alla fine del ciclo vitale. “La città ha bisogno di essere riqualificata – ha spiegato – perché per troppi anni è rimasta in uno stato di abbandono. Assicuro che il verde pubblico non verrà impoverito, perché le piante abbattute verranno reimpiantate”. Alcuni lavori sono già iniziati, sia in viale 3 Marzo 1970, di fronte alle Poste, sia in via Umbria, nel tratto antistante alla scuola San Leucio. Per viale 3 Marzo 1970, ha comunato Chiacchiari, “si è proceduto col taglio di tre pini pericolosi. Occorreva sistemare carreggiata e marciapiedi e non era possibile procedere senza abbatterli. La ditta incaricata, infatti, ha specificato di non poter tagliare le radici dell’albero, poiché ciò avrebbe causato la morte della pianta e l’avrebbe destabilizzata, rendendola a rischio caduta. A fronte dei 3 alberi tolti, ne reimpianteremo 4 sul lato opposto della carreggiata. Una situazione simile si verifica più avanti, presso lo svincolo che conduce all’Acqua Solfurea, dove il manto stradale è ormai rovinatissimo e non si può intervenire senza la rimozione. È stata già interessata la Forestale per effettuare un sopralluogo”. Per quanto riguarda via Umbria, l’esponente dell’esecutivo ha detto che anche in quel caso l’azienda contattata per i lavora non ha inteso procedere al taglio delle radici, e “con successiva verifica della Forestale si è notato che l’inclinazione di alcuni alberi non rispettava la norma. In quella zona, a breve, è prevista l’apertura del nuovo polo scolastico che ospiterà circa 700 bambini e l’area andava messa in scurezza. Ma su sei pini tagliati saranno ripiantati nove alberi. Abbiamo optato per le magnolie.

Ieri sono iniziati i lavori su corso Garibaldi. “Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni – ha affermato Domenico Chiacchiari – sia paesaggistiche che forestali, abbiamo approvato il progetto che prevede il taglio di circa nove pini e la loro sostituzione con altri 24 alberi idonei ad essere collocati nel centro urbano. In particolare, sono stati scelti i platani. Anche in questo caso la decisione è stata dettata dall’inappropriatezza della tipologia di piante collocate a suo tempo lungo il corso. Si pensi che i due pini in prossimità del passaggio a livello abbiamo decine di solleciti dei residenti perché le radici danneggiano le tubature. Inoltre, per assicurare il decoro urbano, saranno installate anche pancine nuove e fioriere. Quelle oggi presenti saranno rimesse a nuovo e posizionate a San Lazzaro. Anche qui ci sarà un intervento per il decoro urbano con una zona che sarà interessata”.Anche all’interno della villa comunale “dovranno essere effettuati degli interventi sul verde e a breve presenterò un progetto per la ristrutturazione del parco verde. Anche lì sarà necessario rimuovere degli alberi”. Intanto, per quel che concerne la manutenzione del verde pubblico, “siamo in fase di gara per affidare il servizio di gestione del verde – ha informato Domenico Chiacchiari – quindi occorre aspettarne la conclusione. Nel frattempo stiamo procedendo con le borse lavoro”.

