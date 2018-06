Svuotavano bancomat con i dati del cellulare, nella maxi truffa indagati anche 2 isernini

ISERNIA. Ci sono anche due isernini, un uomo e una donna di 28 e 29 anni, tra i 30 indagati nell’operazione dei Carabinieri su una truffa messa a segno tramite i dati della telefonia mobile per ripulire i conti correnti. A darne notizia è il sito d’informazione on line ‘CasertaCE’. A far partire le indagini era stato l’arresto di una donna di 70 anni avvenuto a maggio presso l’ufficio postale di Villa Literno (Caserta). La donna si era recata allo sportello e aveva mostrato documenti d’identità falsi per chiedere al personale delle Poste la sostituzione della tessera Postamat e del pin. Avviate le indagini, si è scoperto che non si trattava di un caso isolato, ma di una vera e propria rete che reperiva i dati personali di ignari cittadini utilizzando il ‘sim-wap’, cioè il cambio di compagnia telefonica fatto dagli utenti mantenendo il proprio numero di cellulare. Ne dettaglio, il sistema ‘sim- swap’ funziona così: in Europa molte banche usano l’autenticazione a due passaggi per trasferire denaro a un nuovo beneficiario. Di solito la banca manda un SMS con un codice che serve per completare la transazione. I truffatori che sono già in possesso dei dati bancari della vittima chiamano il suo gestore telefonico e si spacciano per lui. A quel punto chiedono di scambiare il numero di telefono con una nuova carta SIM che è di proprietà di truffatori. La tecnica consente di intercettare i messaggi inviati al telefono. In questo modo è quindi possibile creare un nuovo beneficiario e inviare i fondi su un altro conto. Le 30 persone indagate a vario titolo nell’inchiesta si facevano mandare i dati per il recupero delle credenziali per l’accesso ai conti correnti delle vittime, così da poter accedere ai codici di home banking delle stesse. Secondo l’accusa, con questo sistema gli indagati sarebbero riusciti a impossessarsi di somme ingenti dai vari conti correnti, carte e postamat presi di mira. In alcuni casi si parla di prelievi da 50mila e 70mila euro. Il tutto messo a segno tra il 2017 e il 2018. Le denunce, fatte in diverse parti d’Italia, sarebbero più di qualcuna. Tra i complici, figurerebbero anche i titolari di un negozio di telefonia che potevano accedere a svariate schede telefoniche, nonché al sistema di intestazione e portabilità dei numeri cellulari.

