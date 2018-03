“Sviluppo e legalità per il Molise”, la ricetta di Claudia Mistichelli (FdI)

“La politica deve essere a servizio del popolo e non il contrario”. Claudia Mistichelli candidata alla regione Molise, nella lista di Fratelli d’Italia, ha inaugurato ufficialmente ieri la propria campagna elettorale.

“Mentre l’Italia è in crisi, il Molise è in coma profondo, speriamo non irreversibile. Tra le tante priorità ci sono: sicurezza, giustizia, legalità e certezza della pena, questi sono i principi per una società che si vuole chiamare civile. Nel Molise, terra completamente abbandonata dalle istituzioni e dalla politica, molti giovani, oltre che famiglie, sono costrette ad andare via e abbandonare la propria Terra. Solo creando una rete viaria e ferroviaria efficiente – afferma la Mistichelli – e incentivando il turismo, con un programma serio e reale, si possono avere risultati immediati e positivi in termini di lavoro e sviluppo, del nostro territorio.

Il turismo è un indotto che include tutto un territorio e che porta vantaggio a commercio, agricoltura, creando posti di lavoro, in una regione come la nostra, dove non c’è nessuna possibilità di sviluppo industriale, è la prima soluzione da mettere in campo. Inoltre, la sanità pubblica è il vero dramma del Molise. Da 10 anni a questa parte stiamo assistendo, impotenti, alla chiusura di reparti, importanti e vitali, di tutti i nostri ospedali, praticamente una condanna a morte dei molisani. Anche la Cattolica, fiore all’occhiello del Molise, la quale, avrebbe potuto contribuire, insieme all’Università, allo sviluppo economico del nostro capoluogo di regione, grazie a politiche negligenti e indifferenti, sta morendo insieme a tutto il territorio molisano.

Io non mi arrendo, – conclude – non voglio essere complice della distruzione e scomparsa della nostra regione. Voglio vivere nel Molise e voglio che i miei figli e i miei nipoti, possano decidere di fare lo stesso. Non voglio che i giovani siano costretti a scappare dalla loro terra, come stanno facendo tanti molisani”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp