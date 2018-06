Sventato furto in un’azienda agricola, i carabinieri mettono in fuga i ladri

CAMPOMARINO. Una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Termoli, la scorsa notte è intervenuta tempestivamente in una nota azienda agricola nella frazione Nuova Cliternia, nell’agro di Campomarino, poiché la vigilanza privata aveva segnalato la presenza di malfattori intenti a rubare mezzi agricoli.

Il tempestivo intervento della gazzella ha scongiurato il compimento del furto da parte di un gruppo di malfattori che sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

I militari, coadiuvati da una pattuglia della Stazione di Termoli ed un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Larino – intervenute in supporto per bloccare eventuali vie di fuga – nel corso del successivo sopralluogo hanno trovato alcuni trattori agricoli già in moto, seppure ancora nel capannone aziendale ed altri mezzi con le chiavi rubate dall’ufficio ed inserite per l’accensione. I malviventi hanno poi forzato la serrature del cancello di ingresso principale, proprio con l’intento di darsi alla fuga.

Decisiva ed efficace l’azione della vigilanza privata interna dell’azienda, che dopo aver notato delle anomalie ed udito alcuni rumori provenire dai locali in cui erano custoditi i mezzi agricoli, non ha esitato a richiedere l’intervento del 112.

Il controllo del territorio e i servizi che la Compagnia Carabinieri di Termoli sta predisponendo da tempo e che continueranno senza sosta – con il consueto potenziamento nel periodo estivo – consentono di raccogliere i risultati attesi specie in termini di prevenzione.

