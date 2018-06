Sventato furto alla Ecogreen, i titolari ringraziano i Carabinieri

CAMPOCHIARO. E’ una vera e propria banda di ladri professionisti quella che stanotte ha fatto irruzione nella sede della Ecogreen, presso la zona industriale di Campochiaro. Verso mezzanotte un commando composto da almeno cinque persone è riuscito a penetrare nella vasta area dove è situato il parco-macchine dell’azienda e nel giro di qualche ora è riuscito a impossessarsi di un furgone Kangoo all’interno del qualche erano custoditi costosi attrezzi, un altro furgone Peugeot Boxer, un piccolo trattore per lo sfalcio dell’erba, un camion sul quale era caricata una gru e un altro trattore. Il tutto per un valore di almeno 150mila euro. Ma i ladri non hanno fatto i conti con la prontezza dimostrata da uno dei dipendenti della Ecogreen che, nell’iniziare il turno di lavoro, ed accorgendosi che il cancello era inspiegabilmente aperto, ha immediatamente telefonato ai titolari dell’azienda che, a loro volta hanno allertato i carabinieri fornendo la descrizione dei mezzi spariti e le relative targhe. E’ stato a quel punto che è scattata una colossale caccia al ladro che si è conclusa con un lieto fine: tutti i mezzi sono stati recuperati e almeno tre persone sospettate sono state fermate e la loro posizione è al vaglio dei carabinieri. Il ritrovamento della refurtiva è avvenuto in provincia di Isernia fra i comuni di Pesche, Pettoranello, Carpinone e Montaquila. Al vaglio dei militari c’è anche una corposa documentazione video perché nell’area del parco-mezzi della Ecogreen sono posizionate telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso ogni secondo del mega furto. Alla luce di questo epilogo i titolari della Ecogreen, oltre a esprimere una comprensibile soddisfazione, vogliono sinceramente lodare l’operato dei Carabinieri per la grande professionalità dimostrata che ha permesso di recuperare i mezzi grazie ai quali l’azienda lavora e dà lavoro a decine di dipendenti.

