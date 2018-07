Superticket di 10 euro sulle prestazioni sanitarie, Ortis: “Ridurre subito la tassa”

“La magistratura contabile – spiega infatti Ortis – ha richiamato l’attenzione del Parlamento sulla necessità di evitare che livelli di compartecipazione troppo elevati (soprattutto nella specialistica) favoriscano lo spostamento dal Servizio sanitario nazionale verso strutture private, minando la stessa possibilità di garantire livelli di assistenza adeguati”. Come ricordato da Cittadinanzattiva, la norma che ha previsto il superticket ha anche dato la possibilità alle Regioni di ricorrere a misure alternative ai 10 euro sulla ricetta, “ma in particolare il Molise non se ne è avvalso. Per questo – ancora il senatore – intendiamo batterci per dire basta a una disparità territoriale tra le regioni che finora impedisce ai cittadini di avere pari diritti e opportunità di cura, sia nell’accesso che nell’offerta. Occorre invece garantire – conclude Ortis – maggiore equità e pari accesso alle prestazioni per le fasce più a rischio, come gli inoccupati”.