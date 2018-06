SuperEnalotto, vinti a Campobasso 3 milioni di euro

CAMPOBASSO. La fortuna bacia il capoluogo di regione. E’ stato centrato il sei al SuperEnalotto e ben tre quote vincenti sono state vendute a Campobasso, nella rivendita di tabacchi in via Lombardia (quindi circa 3,3 milioni di euro in premio per i fortunati giocatori). Estratto dunque il ‘6’ da 51,3 milioni di euro. La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Le 45 quote da 7,00 € ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai giocatori in varie località italiane, tra queste la fortunata città di Campobasso con tre quote vincenti.

Questa la combinazione vincente: 4-17-29-55-67-70. Numero Jolly: 72. Superstar: 49

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp