Sull’amore non “sindachiamo”, anche la Cgil aderisce al Molise Pride

CAMPOBASSO, In una nota di questo pomeriggio, mercoledì 25 luglio 2018, la Cgil del Molise, con lo slogan “Sull’amore non sindachiamo” aderisce al Molise Pride previsto a Campobasso sabato 28 luglio.

“Mai come oggi crediamo sia necessario affermare il diritto all’autodeterminazione per liberarci da ogni forma di discriminazione, – dicono – siamo convinti che per vincere questa ed altre battaglie sui diritti civili, sociali e del lavoro, dobbiamo muoverci tutti insieme, in modo trasversale, a partire anche dagli stessi luoghi di lavoro.

Il Pride è l’occasione per ribadire con forza i valori progressisti, democratici, di uguaglianza e solidarietà sociale contro ogni forma di razzismo.

La Cgil – conclude l nota – continua a ritenere le diversità un arricchimento e le lotta per la conquista e la difesa dei diritti – di TUTTI I DIRITTI – un punto irrinunciabile senza se e senza ma”.

