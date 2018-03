Sul sito del Ministero dell’Interno tutte le novità su ‘come si vota’

Sull’home page del sito del Ministero dell’Interno è pubblicato il vademecum “Elezioni 2018. Come si vota, corpo elettorale, tessera elettorale”, con tutte le istruzioni relative alle modalità di voto in vista delle elezioni politiche di domenica 4 marzo.

Nella parte “COME SI VOTA” sono esplicitate anche le indicazioni sul cosiddetto ‘tagliando antifrode’ – la novità introdotta in occasione del nuovo sistema elettorale – di cui è dotata ogni scheda elettorale che, contrariamente a prima, una volta espresso il voto non potrà essere inserita direttamente nell’urna ma consegnata al Presidente di seggio per i conseguenti adempimenti di sua esclusiva competenza.

“Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, ‘tagliando antifrode’ – si legge nella nota del Ministero – dotato di un codice progressivo alfanumerico, che sarà annotato al momento dell’identificazione dell’elettore. Espresso il voto l’elettore consegna la scheda al presidente del seggio. E’ il presidente che stacca il “tagliando antifrode” e, solo dopo aver verificato la corrispondenza del numero del codice con quello annotato al momento della consegna della scheda, la inserisce nell’urna”

Tutte le indicazioni sono rinvenibili cliccando qui.

